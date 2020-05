25 Maggio 2020 15:06

Messina: auto in fiamme a Milazzo, i Vigili del Fuoco domano le fiamme. Le operazioni si sono concluse con la messa in sicurezza e bonifica del posto

Questa mattina, intorno alle ore 6, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti con APS (autopompa serbatoio) e Pick-up con modulo antincendio, per domare l’incendio di una autovettura. Il rogo, sviluppatosi in località Mazzarà Sant’Andrea (ME), si è rivelato di natura dolosa. Il tempestivo intervento non ha salvato la vettura dalle fiamme che l’hanno distrutta completamente. Le operazioni si sono concluse con la messa in sicurezza e bonifica del posto.