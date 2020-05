Milazzo, agli arresti domiciliari lancia “sfida alcolica” sui social: 27enne arrestato [NOME e DETTAGLI]

28 Maggio 2020 11:20

Milazzo, agli arresti domiciliari lancia “sfida alcolica” sui social. La Polizia di Stato esegue misura di aggravamento in carcere

Non aveva esitato a offendere e insultare alcuni appartenenti alle Forze dell’Ordine e a violare l’obbligo di dimora cui era sottoposto.

Già agli arresti domiciliari, Giuseppe Maiorana, 27 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto, in aperta violazione del divieto di comunicare con persone estranee, ha lanciato una sfida alcolica su Facebook e registrato l’evento taggando gli amici. Nella giornata di ieri, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo hanno proceduto all’esecuzione dell’aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e trasferito l’uomo in carcere.