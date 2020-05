Milano: incendio di notte in una palazzina, sette intossicati

10 Maggio 2020 12:22

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Sette intossicati a Vimodrone, nel milanese, per un incendio scoppiato all’interno di una palazzina di tre piani, nella notte. Il 118, secondo quanto riporta l’Areu, è intervenuto verso le 4.30, in via Antonio Gramsci: sette in codice verde sono stati ricoverati al San Raffaele e al Niguarda. In tutto, sono state valutate per il ricovero 15 persone. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio.