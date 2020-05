Migranti: Open Arms, ‘Giunta voti per autorizzazione a procedere per Salvini’ (3)

25 Maggio 2020 11:19

(Adnkronos) – “Siamo molto preoccupati dalla scelta fatta dal Governo italiano, in linea con il decreto Salvini, di chiusura dei porti – prosegue ancora Veronica Alfonsi di Open Arms – Siamo preoccupati dalla scelta di utilizzare navi private per la quarantena che appunto non garantiscono sicurezza ne il rispetto dei diritti umani”. E poi aggiunge: “Ad agosto furono in 14 a lanciarsi in acqua e riuscimmo a salvarli tutti”, “qualche giorno fa un ragazzo tunisino di 28 anni si è gettato dalla Moby Zazà ed è morto è ancora non abbiamo notizie sulle modalità, non sappiamo nemmeno il suo nome”.

E tornando a parlare della missione della nave della ong spagnola dell’agosto 2019, aggiunge: “La missione 65 è stata una missione drammatica che ha segnato profondamente noi e le persone che erano a bordo della nostra nave – spiega – La Procura ha aperto un’inchiesta ed è giusto che si vada avanti e si faccia chiarezza. Serve a noi, serve a tutti i cittadini e le cittadine che credono nel rispetto dei diritti e nella democrazia”.

ll voto della Giunta di domani non sarà definitivo. La decisione finale su Salvini spetterà all’aula del Senato che dovrà esprimersi entro 30 giorni. Matteo Salvini deve anche rispondere, il prossimo 3 ottobre, davanti al Gup di Catania, per la vicenda della nave Gregoretti.

(di Elvira Terranova)