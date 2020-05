Caldo senza precedenti al Sud: +40°C a Palermo, +37°C tra l’Aspromonte e la Piana di Gioia Tauro. Le temperature massime di oggi

16 Maggio 2020 19:42

Meteo Italia, le temperature massime di oggi: caldo senza precedenti per maggio in molte località dal Lazio alla Sicilia

Fino a quattro giorni fa, Palermo non aveva mai raggiunto i +40°C nella storia del mese di Marzo. Adesso l’ha fatto per tre giorni, addirittura a metà mese: 13, 14 e 16 maggio 2020. Oggi, infatti, dopo i picchi record di mercoledì e giovedì, la temperatura ha sfondato nuovamente il muro dei +40°C nel capoluogo siciliano, ma stavolta non s’è trattato di un caso isolato. Ha fatto caldissimo su tutta l’isola, con picchi di +38°C anche nel ragusano dove stanno imperversando incendi disastrosi e alcune persone sono state evacuate. Molti fronti di fuoco stanno interessando diverse località di Vittoria, Santa Croce, Ragusa e Comiso, mentre a Castronovo di Sicilia (Palermo) brucia il bosco di Piedigrotte facendo piombare la Sicilia in un inferno di fuoco tale che solitamente si verifica nei giorni più caldi dell’estate.

Un nuovo fronte del fuoco a Palermo, nella zona di Ciaculli. L’incendio – alimentato dallo scirocco – di rovi e sterpaglie si sta propagando in particolare a ridosso delle case popolari. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che intervengono anche per salvaguardare automobili e mezzi di trasporto, aggrediti dal fuoco. Si registrano diversi roghi anche in Provincia e sono in volo anche i Canadair.

Oggi, inoltre, ha fatto caldissimo anche in Calabria (picchi di +37°C tra l’Aspromonte e la piana di Gioia Tauro), in Campania (+37°C alle pendici del Vesuvio e sulla costa del Cilento) e persino nel Lazio, dai +34°C di Latina ai +30°C di Roma, battendo molti record storici di caldo mensile.

Ecco tutte le temperature massime più significative della giornata odierna: