Meteo, inizia la grande ondata di caldo al Sud: stamattina già +33°/34°C in Calabria e Sicilia [DATI]

13 Maggio 2020 10:28

Meteo, le temperature in diretta al Sud Italia: prima giornata di fuoco, oltre trenta gradi in molte località tra Calabria e Sicilia

E’ iniziata stamattina la grande ondata di caldo che nei prossimi giorni infuocherà gran parte d’Italia, e in modo particolare il Centro/Sud. Stamattina le temperature sono già elevatissime su gran parte del Sud, in modo particolare in Sicilia e Calabria, come possiamo osservare dai valori registrati alle ore 10:00:

Sicilia: +33°C a Palermo, +32°C a Partinico, +31°C a Patti e Carini, +30°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +29°C a Castellammare del Golfo, +29°C a Trapani e Misilmeri.

Calabria: +34°C a Oppido Mamertina, +29°C a Mileto, +28°C a Feroleto della Chiesa, +27°C ad Amantea, +26°C a Vibo Valentia, Paola, Sellia e Altilia.

Queste temperature aumenteranno ancora nel corso della giornata odierna, anche se il giorno più caldo sarà domani, Giovedì 14 Maggio. Domani ci attendiamo picchi di temperature massime superiori ai +40°C su gran parte della Sicilia, ma anche in alcune zone della Calabria. Pure la Puglia arriverà molto vicina ai +40°C per quella che sarà una vera e propria giornata d’inferno africano.