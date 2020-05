Messina, XXVIII° anniversario della strage di Capaci: la facciata di UniMe illuminata in ricordo [FOTO]

23 Maggio 2020 10:29

Messina, “23 maggio 2020. Che le cose siano così non vuole dire che debbano andare così”: l’evento in ricordo del giudice Giovanni Falcone e delle altre vittime del vile attentato di stampo mafioso sarà trasmesso su Facebook alle 12,30

“La facciata della sede centrale UniMe è stata illuminata in occasione del XXVIII anniversario della strage di Capaci. Stamani, alle ore 12.30, in diretta Facebook sulla pagina dell’Ateneo e sull’emittente RTP, verrà trasmesso l’evento “23 maggio 2020. Che le cose siano così non vuole dire che debbano andare così”, in ricordo del giudice Giovanni Falcone e delle altre vittime del vile attentato di stampo mafioso: la moglie Francesca Morvillo (anch’essa magistrato) e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro”. E’ quanto si legge nel comunicato stampa dell’Università degli Studi di Messina.

“Il programma verrà inaugurato dai saluti istituzionali del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea e del Prefetto di Messina, dott.ssa Maria Carmela Librizzi. Interverranno, inoltre, i Procuratori della Repubblica, rispettivamente di Messina e Roma, dott. Maurizio De Lucia e Michele Prestipino Giarritta. Ulteriori contributi saranno forniti dal Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G., dott. Emanuele Crescenti e dal giornalista Enrico Bellavia. L’iniziativa sarà moderata dal giornalista Nuccio Anselmo”, conclude la nota ufficiale dell’ateneo messinese.