Messina: visita del Direttore Denerale Asp visita il Collereale

8 Maggio 2020 12:11

Il Direttore Generale dell’Asp di Messina visita la casa di ospitalità, dove non si è registrato nessun caso Covid: “Collereale modello virtuoso”

Venerdì mattina 8 maggio il Direttore Generale dell’ASP di Messina Paolo La Paglia ha visitato la casa di ospitalità IPAB Collereale di via Catania a Messina, struttura residenziale a carattere assistenziale destinata ad anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti che assicura trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base.

A fare gli onori di casa il direttore generale IPAB, Avv. Giuseppe Turrisi, che ha illustrato tutti i servizi, anche spirituali, offerti ai circa 150 anziani in atto ospitati, con una potenzialità di oltre 180 posti.

“Questa Casa di Ospitalità è un modello virtuoso da porre ad esempio – dice Paolo La Paglia – per come ha saputo gestire con grande attenzione e rigore la fase di emergenza dovuta alla Pandemia Covid-19, seguendo tutte le indicazioni ed ottenendo il brillante risultato di non avere alcun ospite contagiato”.

Tutti gli Operatori sanitari, in parte religiosi, si sono alloggiati nella stessa struttura eliminando ogni contatto con l’esterno che potesse nuocere agli anziani, che hanno potuto continuare con serenità a vivere le loro attività quotidiane.