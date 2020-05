Messina, la rabbia di un giovane imprenditore di Venetico: “Stato assente, strappo la mia tessera elettorale”

16 Maggio 2020 19:04

Messina, la rabbia di un giovane imprenditore di Venetico: “la mia risposta alle non risposte dello stato e della politica nazionale e regionale è questa: ho strappato la mia tessera elettorale”

Da qualche giorno siamo entrati in Fase 2, una fase che ha fatto registrare piccole riaperture, ma soprattutto tanta voglia di tornare alla vita di sempre, ma ancora ci sono tantissimi dubbi su quello che sarà, principalmente per imprenditori e lavoratori dipendenti. Alcuni proprietari di bar, ristoranti e altre attività commerciali hanno manifestato più e più volte la loro rabbia per alcune decisioni e responsabilità, secondo loro, mai prese dal Governo durante quest’emergenza. Categorie che si sentono abbandonate al loro destino, senza alcuna risposta concreta, supporto economico per il presente e soprattutto per il futuro. Una confusione gestionale che ha portato all’esasperazione alcuni di loro, tra questi Fabio Miceli, noto e conosciuto titolare del Miceli Cafè a Venetico Marina. Uno sfogo covato da settimane ed esternato sul profilo Facebook del giovane imprenditore, il quale ha manifestato il proprio dissenso su come il Governo ha gestito l’attuale emergenza economica. Le parole disperate, forti e dirette fanno da contorno al clamoroso gesto che lo ha portato a strappare la propria tessera elettorale, un atto che rappresenta la rabbia e la mancanza di fiducia nei confronti di chi governa lo Stato Italiano.

Ecco le parol e di Fabio Miceli: “La mia risposta alle non risposte dello stato e della politica nazionale e regionale è questa: ho strappato la mia tessera elettorale! Hanno perso una grande occasione, l’ennesima, per dimostrare la vicinanza in ogni modo alla popolazione specie in situazioni cosi drammatiche. E invece no, niente di tutto questo! La politica tutta nazionale e regionale ha dato l’ennesima dimostrazione, diversamente a quanto doveva fare, di pensare solo ai propri tornaconti elettorali mettendo in scena vergognose campagne elettorali persino in questi momenti da un lato e dall’altro. Cosi c’è gente che dopo due mesi deve ancora prendere la cassa integrazione o chi quando la prende scopre che la cifra indicata dall’INPS per PEC non è quella reale ma nettamente inferiore (la metà). Gente che non ha ancora ricevuto nemmeno i 600 euro mentre nel frattempo ha dovuto fronteggiare bollette e scadenze programmate e come se non bastasse spendere anche soldi per sanificazioni e pareti in plexiglas. Noi partite IVA siamo il polmone dell’economia italiana. Siamo circa 5 milioni e non meritiamo questo trattamento. Non si sono nemmeno accordati sulle misure da seguire per le riaperture di lunedì! Tra due giorni si dovrebbe riaprire e non sappiamo quali saranno le misure da seguire! È incredibile… In questa fase non mi sento di condannare solo i comuni, unici e ultimi nelle istituzioni a rimanere in trincea a vivere nella loro quotidianità le ansie, le paure, le proteste che i cittadini avrebbero e vorrebbero rivolgere a chi sta più in alto! Per questo motivo ho strappato la mia tessera elettorale. Non ha senso andare a votare quando non ti senti rappresentato da nessuno dei 915 “onorevoli” a Roma ne da quelli che siedono a Palermo. E soprattutto non ha senso quando pensi che da nove anni abbiamo avuto governi non scelti dal popolo o governi nati da alleanze parlamentari improponibili e impensabili. Mi auguro che questo gesto possa essere emulato e ripetuto da tutti coloro che si sentono presi in giro e sono stanchi di subire!”