Messina: venerdì seduta straordinaria e urgente del Consiglio Comunale

11 Maggio 2020 15:49

Messina, torna a riunirsi il Consiglio Comunale

Venerdì 15, alle ore 17.30, il Consiglio comunale si riunirà in seduta straordinaria e urgente. L’ordine del giorno prevede la trattazione delle seguenti proposte di deliberazione:

1) Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 – ex art. 175 TUEL;

2) Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 173 del 31 Marzo 2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, ex art. 175 TUEL. Misure urgenti di solidarietà alimentare”;

3) Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 7 Aprile 2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, ex art. 175 TUEL. Accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate mediante trasferimento Regione siciliana e interventi urgenti di sanificazione”;

4) A.RIS.ME’ Bilancio di Previsione esercizio 2020-2022;

5) Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 27 Marzo 2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, ex art. 175 TUEL”.