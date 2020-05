Messina: una “Cittadella della Cultura” nell’ex ospedale Margherita, la Regione stanzia 30 milioni

12 Maggio 2020 19:32

Musumeci: “Messina avrà la “Cittadella della Cultura”

Si chiamerà “Cittadella della Cultura”, sorgerà a Messina e costerà trenta milioni di euro. Lo ha deciso il governo Musumeci, con un atto deliberativo che prevede la ristrutturazione di alcuni padiglioni dell’ex ospedale Regina Margherita per ospitare il Museo archeologico, il Museo del terremoto 1908, la Biblioteca regionale e gli uffici della Soprintendenza per i Beni culturali.

“L’iniziativa – spiega il presidente della Regione – punta a raggiungere tre obiettivi: recuperare un prezioso patrimonio architettonico di nostra proprietà, da troppi anni in vergognoso abbandono; riqualificare un intero quartiere della città; dare a Messina un “Polo culturale” di cui si avverte la mancanza”. Le procedure di gara per la realizzazione del progetto sono state affidate dal governatore al dipartimento regionale Tecnico.