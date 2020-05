Messina: avvio dei test anti-coronavirus al comando dei Vigili del Fuoco [FOTO]

29 Maggio 2020 19:11

Messina: oggi il Comando dei Vigili del Fuoco ha ospitato il Direttore della ASP-ME, Dott. Paolo Paglia manager dell’azienda

Oggi, intorno alle ore 11, il Comando dei Vigili del Fuoco di Messina ha ospitato il Direttore della ASP-ME, Dott. Paolo Paglia manager dell’azienda, al quale è stato consegnato un Crest in occasione della cortese visita alla Caserma Bevacqua e per l’avvio dei test anti-covid che già da ieri mattina sono in corso sotto forma di screening, per testare lo stato di salute di tutto il personale operativo ed amministrativo del Comando, in relazione alla circolare assessoriale per il contrasto al coronavirus. Ad eseguire i test si sono adoperati i due medici del Comando che, con il loro operato ininterrotto, continuano a compilare risultati, negativi fino ad oggi, a tutti gli impiegati VF di Messina.