18 Maggio 2020 12:02

Messina, Sorbello: “urge un piano straordinario ed urgente per ripulire la città. Le periferie sono abbandonate”

Di seguito il testo integrale dell’interrogazione del Consigliere Comunale Salvatore Sorbello al sindaco di Messina, Cateno De Luca:

“Il sottoscritto Consigliere Comunale di Ora Sicilia Salvatore Sorbello chiede alla SS di voler intercedere con la Messina Servizi al fine di avviare un piano straordinario ed urgente per ripulire la città, riportando alla normalità il decoro urbano ed il verde pubblico che, in questi mesi, sono stati sacrificati per via delle note urgenze. Diverse segnalazioni giungono, in particolare, dalle periferie. Tra le numerose, emblematica è la situazione di degrado e di biglietto da visita negativo presente lungo tutta la carreggiata e lo spartitraffico del viale Giostra, comprese le rotonde, oggi unica uscita autostradale su Messina per chi proviene da Palermo”.

Il Consigliere Comunale di Ora Sicilia

Salvatore Sorbello