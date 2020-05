Messina: Siracusano, ‘da settimana prossima esame pdl per risanamento nuclei abitativi’

24 Maggio 2020 05:45

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – ‘La prossima settimana inizieranno, in commissione Ambiente alla Camera, i lavori parlamentari in merito alla proposta di legge del centrodestra, a mia prima firma, recante ‘Disposizioni per la gestione dell’emergenza legata al risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina’. Un momento importante, che auspicabilmente porterà il testo della norma in Aula a Montecitorio già nel mese di luglio. Nelle scorse ore sono stata ufficialmente indicata come relatrice unica del provvedimento. Un incarico che mi inorgoglisce, che accolgo con grande soddisfazione, una assunzione di ulteriore responsabilità che mi porterà nelle prossime settimane a lavorare con ancora più vigore”. Lo afferma Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

“è giunto il momento -aggiunge- di cancellare per sempre l’inaccettabile vergogna delle baraccopoli di Messina, è giunto il momento di dare una prospettiva di dignità e di normalità alle 8mila persone che da anni vivono in condizioni insostenibili. Partendo dai partiti del centrodestra e da coloro che hanno sottoscritto la pdl -la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, il capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio, Francesco Lollobrigida, il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Alessandro Pagano, e numerosi parlamentare di Forza Italia, Lega e Fdi- dialogherò con tutte le forze politiche con l’unico obiettivo di portare all’approvazione definitiva del Parlamento questa importante legge”.