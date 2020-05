Messina: sequestrati tre tonni rossi per un quantitativo totale di circa 150 chili

20 Maggio 2020 14:26

Messina: sequestro di tonno rosso privo di documenti di cattura e tracciabilità

Nella giornata del 19.05.2020 militari in servizio presso la Capitaneria di Porto di Messina- Guardia Costiera hanno sequestrato ad un autotrasportatore tre tonni rossi per un quantitativo totale di circa 150 kg. Nel corso delle verifiche, svolte in località Ganzirri, si è infatti appurato che i tre esemplari non erano accompagnati da alcun documento idoneo a dimostrarne la provenienza, in violazione della vigente normativa in materia. I militari operanti hanno proceduto pertanto ad effettuare il sequestro amministrativo del prodotto ed a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa per un importo pari a 1.500,00 euro. Il prodotto è stato sottoposto a sequestro, dopo ispezione eseguita dalla ASP di Messina Dipartimento di prevenzione veterinaria che lo dichiarava idoneo al consumo umano, e poi devoluto in beneficienza.