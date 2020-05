Messina: riunione a Palazzo Zanca sulla necessità di individuare strumenti per favorire la ripartenza delle attività produttive

20 Maggio 2020 22:10

Nella giornata di oggi alle ore 12.00 presso il “Salone delle Bandiere” del Comune di Messina sito a Palazzo Zanca, si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione Comunale, rappresentanti del consiglio comunale, i Presidenti delle sei Municipalità, il Segretario Generale Direttore Generale e i Dirigenti e i Responsabili del Comune di Messina dei Dipartimenti Polizia Municipale, Servizi Tecnici, Servizi alla Persona e alle Imprese e Servizi Territoriali ed Urbanistici. Tra i vari argomenti si è discusso della necessità di individuare strumenti per favorire la ripartenza delle attività produttive alcune delle quali messe in ginocchio dal COVID 19. Per quanto di competenza, le Circoscrizioni, sono state invitate a fornire un documento contenente eventuali proposte di utilizzo del suolo pubblico attraverso la chiusura di tratti stradali non principali che tengano in considerazione le reali necessità delle attività produttive. A tale proposito la Terza Municipalità invita tutti coloro che sono impegnati in attività produttive, ricadenti nei confini della terza circoscrizione, a fare pervenire all’indirizzo mail della Terza Municipalità: circoscrizione03@comune.messina.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 25 maggio 2020, proposte di utilizzo del suolo pubblico attraverso la chiusura di tratti stradali non principali. La Terza Municipalità invierà le proposte pervenute all’Amministrazione Comunale per le valutazioni di fattibilità.