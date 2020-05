Messina, D’Uva: “ristori a fondo perduto e abolizione Irap per sostenere le imprese”

25 Maggio 2020 11:12

Messina, D’Uva: “ristori a fondo perduto, abolizione dell’IRAP e abbattimento dei costi fissi in bolletta sono soltanto alcune delle misure previste nel Decreto Rilancio, adesso in fase di conversione in legge in Parlamento, per venire incontro alle imprese messinesi”

“A fare le spese dell’emergenza economica sono soprattutto le nostre imprese, cuore e motore di Messina. Governo e maggioranza lavorano a testa bassa per dare il massimo supporto possibile”. Così il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle. “Ristori a fondo perduto, abolizione dell’IRAP e abbattimento dei costi fissi in bolletta sono soltanto alcune delle misure previste nel Decreto Rilancio, adesso in fase di conversione in legge in Parlamento, per venire incontro alle imprese messinesi. Si può sicuramente fare ancora di più, ma questo è un segnale chiaro di vicinanza e sostegno al mondo imprenditoriale e ai suoi lavoratori. La ripartenza di Messina, e dell’Italia intera, passa da qui”, conclude.