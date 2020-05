Messina, pesca abusiva con attrezzi non consentiti: multa salata per un diportista

12 Maggio 2020 10:37

Messina, diportista multato a Ganzirri per esercizio abusivo della pesca

Nella serata del 11.05.2020, i militari in servizio presso la Capitaneria di Porto di Messina-Guardia Costiera, nell’ambito dell’attività di vigilanza pesca, in località Ganzirri del Comune di Messina, hanno verbalizzato un diportista che effettuava la pesca con attrezzo da pesca non consentito.

I militari operanti hanno proceduto pertanto a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa per un importo pari a 1000,00 (mille) euro della per esercizio abusivo della pesca sportiva con attrezzo non consentito ovvero una rete del tipo tremaglio, oltre al sequestro amministrativo della rete, per violazione della vigente normativa in materia (art. 11 comma 10 lett. A del D.Lgs. n°04/2012 e ss.mm.ii.).