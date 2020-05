Messina: un nuovo ecografo per il Policlinico “G. Martino”

26 Maggio 2020 14:05

Messina: un ecografo, di ultima generazione ed altamente performante, è stato messo in servizio per l’attività clinica e di ricerca del Reparto Universitario di Chirurgia Endocrina e Mininvasiva

Un ecografo, di ultima generazione ed altamente performante, è stato messo in servizio per l’attività clinica e di ricerca del Reparto Universitario di Chirurgia Endocrina e Mininvasiva. Sottolinea il Direttore, prof. Gianlorenzo Dionigi: “Un sentito e sincero ringraziamento alla Direzione Aziendale ed in particolare al dott. Giuseppe Laganga, all’ing. Franco Trifiro’ per la sensibilità, la disponibilità e per l’importante dotazione diagnostica che implementa ulteriormente il livello qualitativo delle prestazioni, l’assistenza ed i servizi del nostro Reparto. Lo strumento sarà impiegato nel monitoraggio dei pazienti da operare o già operati alla tiroide. L’ecografo sarà utilizzato nella pratica clinica di tutti i giorni anche dai Reparti di Endocrinologia, e tutte le Divisioni di Chirurgia sempre in sinergia. Sappiamo di poter contare su un ospedale ricco di tecnologie oltre che di grandi professionalità e questo nuovo ecografo ulteriormente rafforza gli strumenti dell’ospedale per il bene dei nostri cari Pazienti. La strumentazione è fondamentale per gli esami relativi alle patologie della tiroide e delle paratiroidi, in quanto l’ecografia rappresenta una procedura di primaria importanza nel percorso pre-operatorio e postoperatorio delle malattie tiroidee: un esame semplice ed innocuo, che permette di definire forma e dimensioni della tiroide, presenza di eventuali noduli o cisti e vari aspetti della struttura di tale organo, nonché successivamente per definire il tipo di intervento chirurgico “.