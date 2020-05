Messina: non ce l’ha fatta il noto senzatetto Lucio D’Antonio, un mese fa aveva avuto un brutto incidente

20 Maggio 2020 22:41

Messina: è morto il noto senzatetto di 50 anni, Lucio D’Antonio, conosciuto per essere spesso presente in municipio e per aver inaugurato la “Casa di Vincenzo”

E’ morto stamani, il noto senzatetto di 50 anni, Lucio D’Antonio, conosciuto a Messina per essere spesso presente in municipio e per aver inaugurato la “Casa di Vincenzo”, una struttura per clochard. L’uomo è deceduto per i postumi di una brutta caduta avvenuta un mese fa. Nell’ultimo periodo gli era stata assegnata una piccola casa nel rione Taormina nella città dello Stretto. L’ex sindaco Accorinti gli aveva fatto incontrare a Richard Gere, in occasione della proiezione di un film che vedeva protagonista l’attore statunitense e che parlava del disagio sociale.