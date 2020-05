Messina, la richiesta di Cipolla e Lambraio: “intitolare a Giuseppe Sanò una via di Torre Faro”

15 Maggio 2020 12:18

Messina: intitolare a Giuseppe Sanò una via di Torre Faro. Questa la richiesta di Ciccio Cipolla, consigliere comunale del gruppo misto, e Antonio Lambraio, consigliere della VI circoscrizione

Intitolare a Giuseppe Sanò una via di Torre Faro a Messina. Questa la richiesta di Ciccio Cipolla, consigliere comunale del gruppo misto, e Antonio Lambraio, consigliere della VI circoscrizione, inoltrata oggi a Roberto Vincenzo Trimarchi, assessore alla Toponomastica del Comune di Messina, e Salvatore Mondello, vicesindaco. “Con la presente – si legge nella richiesta – i sottoscritti Ciccio Cipolla, consigliere comunale, e Antonio Lambraio, consigliere della VI circoscrizione e amico fraterno di Giuseppe Sanò, insieme ai figli del mare residenti nel borgo di Torre Faro, chiedono che venga accolta la richiesta di intitolare l’attuale via Fortino, ricadente nel villaggio, al compianto ex consigliere di quartiere. Giuseppe Sanò, che per noi era Peppe, prematuramente scomparso nei giorni scorsi, si è contraddistinto, nel corso della sua vita, per l’impegno civico soprattutto a favore della sua Torre Faro, intestandosi battaglie importanti anche a livello regionale, come quella contro la pesca a strascico. Sarà probabilmente un segno del destino che se ne sia andato nel suo mare mentre faceva la cosa che amava di più. Una passione, una dedizione, le sue, che i sottoscritti consiglieri ritengono vadano mantenute nella memoria dei posteri attraverso l’intitolazione di una strada cittadina”.