Messina: la dott.ssa Federica Bellone nominata Coordinatrice Siommms

26 Maggio 2020 09:16

Messina: la dott.ssa Federica Bellone è stata nominata, assieme ad altre tre giovani Ricercatrici di Milano, Siena e Roma, Coordinatrice del gruppo giovani under 35 YES della Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, società scientifica di rilievo nazionale

Importante riconoscimento per la dott.ssa Federica Bellone, Specialista in Geriatria e Dottoranda di Ricerca in Biotecnologie Mediche e Chirurgiche (XXXIV ciclo) presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Messina.

La dott.ssa Bellone, che presta la propria attività assistenziale presso il “Centro per la Prevenzione, Diagnosi e Terapia dell’Osteoporosi e delle altre Malattie del Metabolismo Osseo”, afferente all’Unità Operativa di Geriatria del Dipartimento Assistenziale Integrato di Medicina Interna dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina, è stata infatti nominata, assieme ad altre tre giovani Ricercatrici di Milano, Siena e Roma, Coordinatrice del gruppo giovani under 35 YES (Young Edition) della Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), società scientifica di rilievo nazionale.

Il gruppo giovani SIOMMMS, nato nel 2017, con il contributo della neo-coordinatrice peloritana, al fine di motivare la partecipazione attiva di tutti i soci, clinici e ricercatori, specializzandi e dottorandi, amplierà lo spazio dedicato ai giovani al prossimo Congresso Nazionale ed intraprenderà nuove iniziative e collaborazioni scientifiche fra i vari Atenei.