Messina, il racconto social di De Luca: “la vera ricchezza e genuinità provengono dalla terra”

27 Maggio 2020 10:25

Messina, il sindaco Cateno De Luca e l’insegnamento di sua madre: la signora quasi 80enne continua a lavorare il proprio giardino, come da tradizione

“Oggi patate e fagiolini! Stamattina all’alba ho cercato di sostituire papà nel rito della raccolta delle patate piantate circa tre mesi fa dai miei genitori e coltivate senza alcun tipo di sostanze chimiche ma con le autentiche fatiche delle braccia con l’antica sapienza contadina”. Lo scrive sui social Cateno De Luca, sindaco di Messina. Il primo cittadino della città siciliana dello Stretto ha raccontato le parole della madre, che sta cercando di mandare avanti i proprio appezzamento di terra, una tradizione del popolo meridionale che si tramanda di generazione in generazione: “mia madre mi sta rimembrando come funziona il ciclo biologico nell’orto che io ben conoscevo quando ero fanciullo e mi ha severamente ammonito in dialetto ciuminisano: ‘imparate al più presto questi segreti perché io senza tuo padre non sono più nelle condizioni di poter garantire la coltivazione dell’orto e l’allevamento delle caprette e delle galline. Ricordati caro figlio che la vera ricchezza e genuinità provengono dalla terra” così ha chiuso il discorso la mia mamma ormai alle soglie degli ottanta anni’”, scrive in conclusione De Luca.