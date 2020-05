29 Maggio 2020 14:19

Messina: il 1° giugno l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste resterà chiuso per sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro

In ossequio alle direttive inerenti il COVID-19 nel giorno 1 giugno 2020 l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina sito in Via Tommaso Cannizzaro n. 88 Messina, resterà chiuso per sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro. Si comunica inoltre che l’attività del Centro Operativo Provinciale nei giorni 1, 2 e 3 giugno p.v. sarà garantita dalle ore 06.30 alle ore 21.30 presso il Distaccamento Forestale di Messina Colle San Rizzo al tel./fax 090-360979.