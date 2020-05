Messina, giornata Mondiale della Medicina d’emergenza-urgenza: l’A.O. Papardo aderisce all’#EmDayChallenge

27 Maggio 2020 14:28

Giornata Mondiale della Medicina d’emergenza-urgenza: l’A.O. Papardo di Messina aderisce all’#EmDayChallenge sui social

Il 27 maggio si tiene la Giornata della Medicina d’emergenza-urgenza: quest’anno la campagna internazionale sui social media celebra i medici e gli infermieri che dedicano la propria esistenza a salvare la vita ai pazienti in condizioni di emergenza. L’emergenza sanitaria globale i occasione della pandemia da SARS-COV2 ha dimostrato in tutto il mondo l’importanza di una medicina d’emergenza accessibile a tutti e di alta qualità: medici e infermieri dell’emergenza-urgenza hanno creato una barriera contro il contagio, impegnandosi al massimo delle energie e delle risorse a disposizione, con turni incessanti che hanno garantito cura e assistenza h24 ai pazienti Covid e anche, sempre, ai non Covid. Quest’anno l’Emergency Medicine Day si celebra con una Challenge fotografica sui social network: medici, infermieri, e anche simpatizzanti dell’emergenza nazionale sono invitati a postare sui social un’immagine rappresentativa contrassegnata con #Emdaychallenge e #EmergencyMedicineDay, per raccontare tutta la comunità del servizio pubblico dell’emergenza sanitaria, che appartiene a tutti noi. Anche l’Azienda Ospedaliera Papardo ha aderito alla campagna con il personale sanitario del Pronto Soccorso, impegnato in prima linea nell’emergenza. “Siamo orgogliosi del nostro personale – dichiara il Direttore Generale dell’A.O. Dott. Papardo Mario Paino – impegnato ogni giorno a gestire le emergenze. Oggi si celebra una giornata importante per i medici del Pronto Soccorso e vogliamo rivolgere il nostro grazie a tutto il nostro personale che mai come quest’anno, ha vissuto una emergenza nella emergenza, sacrificando spesso affetti e tempo per la famiglia. Il polo medico delle emergenze rappresenta una nostra eccellenza, a loro va la gratitudine di tutta la direzione.”