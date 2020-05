Messina: giornata di Orientamento agli studi del Dipartimento di Ingegneria

25 Maggio 2020 13:52

Messina: inizierà alle ore 10 di sabato 30 maggio, e si protrarrà sino alle ore 18, il Virtual Open Day dedicato dal Dipartimento di Ingegneria a tutti gli studenti che intendono orientarsi sulla scelta agli studi

Inizierà alle ore 10 di sabato 30 maggio, e si protrarrà sino alle ore 18, il Virtual Open Day dedicato dal Dipartimento di Ingegneria a tutti gli studenti che intendono orientarsi sulla scelta agli studi. Per l’occasione, ogni giovane potrà assistere alle presentazioni dei corsi di laurea e parlare con i docenti per conoscerli e scoprire insieme a loro il percorso di studi più appropriato alle proprie attitudini, oppure, se il corso di laurea che si ha in mente è in linea con le proprie aspettative e ambizioni professionali. L’evento sarà organizzato per fasi: presentazioni tramite video dei corsi di laurea curate dai coordinatori dei corsi; sessioni live con i docenti dei corsi in cui gli studenti e le loro famiglie avranno l’opportunità di porre domande specifiche sui corsi di laurea; tavola rotonda con il Direttore del Dipartimento e due rappresentanti del mondo del lavoro. Per partecipare e accedere alla piattaforma virtuale è possibile compilare il Form consultabile sulla pagina web dell’Ateneo e all’interno della sezione dedicata al Dipartimento di Ingegneria. Vi è l’opportunità di seguire l’iniziativa, anche, sui canali You Tube e Facebook del Dipartimento.