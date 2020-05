Messina piange un altro giovanissimo: morto il rapper Gianni Freni

7 Maggio 2020 11:27

In meno di 24 ore Messina piange un altro giovanissimo. Dopo la morte del dj Antonio Grillo, ieri è deceduto un altro musicista: addio a Gianni Freni “U Jamaicanu”

Ancora un lutto in città. In meno di 24 ore Messina piange un altro giovanissimo. Dopo la morte di Antonio Grillo, giovane dj di Messina trovato morto nella sua casa a Santa Margherita appena due giorni fa, ieri è deceduto un altro musicista: si tratta del rapper Gianni Freni, detto “U Jamaicanu”. Il giovane rapper aveva solo 25 anni ed è morto nella sua casa ad Itala. La madre lo ha trovato nel letto privo di vita. Le cause della morte sono ancora in corso di accertamento. Il giovane sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, sembrerebbe dopo aver accusato un forte mal di testa. Gianni era molto conosciuto in città e provincia e in queste ore in molti hanno riempito la sua pagina Facebook con messaggi di cordoglio. Secondo quanto si apprende, il giovane rapper aveva deciso di incidere un brano in memoria di Antonio Grillo.