Messina, D’Uva: “nel decreto rilancio forte sostegno anche al Sud”

26 Maggio 2020 13:12

D’Uva: “nel decreto Rilancio prevediamo misure ad hoc per le Regioni e le città del Sud Italia, come la Sicilia e Messina”

“Nel decreto Rilancio prevediamo misure ad hoc per le Regioni e le città del Sud Italia, come la Sicilia e Messina. Innanzitutto 150 milioni sotto forma di credito d’imposta per le aziende che decidono di investire in attività di ricerca e sviluppo nelle aree meridionali, poi un contributo a fondo perduto per i beneficiari di Resto al Sud: fino a 15.000 euro per autonomi e partite IVA individuali e fino a 40.000 euro per ogni impresa. Ripartiamo anche al Sud, e dal Sud”. Così il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle.