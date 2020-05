Messina, D’Uva: “42 milioni di euro per supportare anche i piccoli Comuni del messinese”

21 Maggio 2020 12:05

D’Uva: “anche i piccoli Comuni della provincia di Messina potranno partecipare al bando indetto dal dipartimento della Funzione Pubblica che mette a disposizione ben 42 milioni di euro per interventi a sostegno dei piccoli Comuni già gravati da carenze finanziarie e di organico che si sono ulteriormente accentuate a causa del Covid-19”

“Anche i piccoli Comuni della provincia di Messina potranno partecipare al bando indetto dal dipartimento della Funzione Pubblica che mette a disposizione ben 42 milioni di euro per interventi a sostegno dei piccoli Comuni già gravati da carenze finanziarie e di organico che si sono ulteriormente accentuate a causa del Covid-19”. Così il deputato questore Francesco D’Uva, Portavoce messinese del MoVimento 5 Stelle. “Il bando, promosso dal Ministro della Funzione Pubblica Fabiana Dadone, rientra nell’ambito della strategia programmatica definita dal Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (Fse e Fesr) e riguarda, nello specifico, tutti gli interventi inerenti al potenziamento della qualità dei servizi rivolti a cittadini e imprese, gestione del personale e organizzazione delle strutture amministrative, potenziamento dello smart working, sviluppo delle competenze e dei modelli di gestione delle politiche territoriali”. Per partecipare al bando le Amministrazioni locali potranno inviare la propria adesione rispondendo all’avviso per la manifestazione di interesse pubblicato dal Dipartimento della funzione pubblica sul proprio sito istituzionale che resterà aperto fino a settembre 2022. “E’ una grande occasione – conclude D’Uva – che i piccoli Comuni del messinese possono cogliere. Dopo la manovra da 55 miliardi del Decreto Rilancio che dà respiro all’Italia scossa dal Covid-19, il Governo continua a stanziare fondi per risollevare gli Enti territoriali e le Amministrazioni locali”.