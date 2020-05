Messina: donna abbandona rifiuti in strada e aggredisce agente della municipale

29 Maggio 2020 10:42

Messina, l’aggressione è scaturita dal tentativo della vigilessa di impedire la fuga della donna colta in flagranza. Nella notte altro reato ambientale sul torrente San Filippo

Nella serata di ieri un’agente della polizia municipale di Messina in servizio presso la squadra Ambiente e Rifiuti, mentre era di servizio in località Casa Bianca, ha subito un’aggressione da parte di una donna alla quale stava tentando di fare la multa per aver abbandonato dei rifiuti per strada.

La donna in questione, al fine di sottrarsi alla consegnaalla consegna del verbale da parte degli agenti che l’avevano colta in flagranza, ha tentato di darsi alla fuga. Tentativo che la vigilessa ha provato a sventare frapponendosi tra la signora ed il suo mezzo. Quest’ultima però ha spinto via l’agente facendola rovinare a terra.

La vigilessa è stata dunque trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito e la fuggitiva è stata rintracciata e conseguentemente trasferita in caserma per l’identificazione.

Contestualmente, sul torrente San Filippo, è stato segnalato un caso di abbandono di materiali inerti scaricati da un camion il cui conducente è stato rapidamente rintracciato, sempre dalla polizia municipale, ed al quale è stato contesto il reato ambientale commesso, procedendo al sequestro del mezzo.

Alla vigilessa aggredita ed al corpo della polizia municipale in generale hanno manifestato la loro vicinanza sia l’assessore competente, Dafne Musolino, che il presidente di Messina Servizi Giuseppe Lombardo il quale ha così commentato: “Siamo vicini a tutti i vigili urbani in servizio nella squadra Ambiente e Rifiuti che svolgono, con abnegazione, ogni giorno un’attività di contrasto alle condotte illecite in tema di rifiuti e sono purtroppo spesso vittime di aggressioni. Se Messina è più pulita lo dobbiamo anche a questi agenti”.