Messina: interventi di disinfestazione contro le zecche a Bordonaro e Annunziata- Conca d’Oro

18 Maggio 2020 13:04

Messina: disposti per domani, martedì 19, interventi di disinfestazione contro le zecche in località Annunziata – Conca D’Oro e a Bordonaro

Su richiesta dell’Assessore agli Interventi Igienico Sanitari Massimiliano Minutoli, con Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti n. 160 e n. 161 dello scorso 14 maggio, sono stati disposti domani, martedì 19, interventi di disinfestazione contro le zecche in località Annunziata – Conca D’Oro e a Bordonaro. Pertanto, domani dalle ore 8 sino alle 18, le operazioni riguarderanno il rione Santo a Bordonaro, mentre dalle 9.30 alle 19.30, la zona Annunziata – Conca D’Oro. I cittadini residenti nella zone interessate, durante lo svolgimento dell’attività di disinfestazione dovranno tenere chiusi gli infissi esterni per almeno un’ora dopo l’ultima azione di disinfestazione; confinare all’interno degli edifici biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso, e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli e animali domestici; non consumare ortaggi e verdure coltivate in aree limitrofe a quelle di intervento per 15 giorni dalla data del trattamento se non diversamente indicato nell’etichetta del prodotto; pedoni, animali e veicoli non potranno transitare nell’area interessata sia durante il trattamento che per almeno un’ora successiva; la zona sarà interdetta per le 24 ore successive alla disinfestazione. I trasgressori saranno puniti con sanzioni amministrative comminate dalle Forze dell’Ordine come previsto dalla vigente normativa.”Abbiamo avviato una serie di interventi su tutto il territorio cittadino. E’ stato stilato un primo programma che insieme all’Assessore Musolino concorderemo a breve termine. Intanto stiamo operando in emergenza per riscontrare le segnalazioni pervenute dai cittadini – ha dichiarato l’Assessore Minutoli – affideremo nei prossimi giorni i servizi necessari a garantire la continuità per l’igiene cittadina. Dopo l’emergenza Covid-19, che ha rallentato le attività amministrative, riprendiamo le normali attività”.