Messina, Di Gregorio: “bonus per sanificare ambienti di lavoro”

1 Maggio 2020 16:46

Messina, Di Gregorio: “tra le misure economiche, volte a far fronte alle esigenze delle famiglie indigenti chiedo all’Amministrazione di valutare l’introduzione, e la contestuale messa in atto, di una piattaforma di credito finalizzata alla sanificazione degli ambienti di lavoro“

Imprese messe in ginocchio dal blocco nazionale, necessario a fronteggiare l’emergenza Covid-19, attività costrette a ridefinire le priorità e l’organizzazione, in virtù delle nuove disposizioni governative. A tal proposito, a considerare uno degli aspetti connessi allo stato di necessità degli imprenditori è Maurizio Di Gregorio, consigliere della Quinta Municipalità, con una proposta rivolta al sindaco di Messina, Cateno De Luca, e all’assessore Dafne Musolino. “Tra le misure economiche, volte a far fronte alle esigenze delle famiglie indigenti, – dice Di Gregorio – chiedo a questa Amministrazione di valutare l’introduzione, e la contestuale messa in atto, di una piattaforma di credito finalizzata alla sanificazione degli ambienti di lavoro“. “L’emergenza che l’Italia, e la nostra città, sta affrontando – spiega il consigliere – non obbliga soltanto i singoli cittadini a cambiare le proprie abitudini, limitando le azioni di libertà personale che si davano per scontate, ma addirittura costringe le imprese a ridefinire le proprie priorità, in virtù delle nuove esigenze governative“. “Ritengo utile – prosegue Di Gregorio – concedere finanziamenti alle imprese connesse all’emergenza epidemiologia da COVID-19 da destinarsi all’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), integrando così gli ultimi provvedimenti dell’Amministrazione comunale“. “Le mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, i guanti, compresi detergenti per le mani, disinfettanti e altri dispositivi di sicurezza – precisa Di Gregorio – sono utili a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale, o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come, ad esempio le barriere e pannelli protettivi“. “Si consideri, – conclude – che questa piattaforma di agevolazione non sarebbe destinata a tutti i privati cittadini, bensì ai soli esercenti di attività d’impresa, arte o professione. Chiedo, pertanto, di valutare a fattibilità della proposta“.