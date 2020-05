Messina: da domani divieti di sosta per la posa di infrastrutture telefoniche

19 Maggio 2020 10:38

Ecco i provvedimenti viari nelle zone di Messina interessate dai lavori

Per consentire l’esecuzione dei lavori di scavo in minitrincea e tradizionale per la posa di infrastrutture telefoniche e di pozzetti e sistemazione di infrastrutture telefoniche sotterranee in fibre ottiche, sono stati disposti provvedimenti viari. Da domani, mercoledì 20, sino a venerdì 22, sarà vietata la sosta 0-24 su entrambi i lati di Vico Petraro dal numero civico 6 all’incrocio con la S.S. 114. Da lunedì 25 a venerdì 29, la limitazione viaria vigerà su entrambi i lati di via G. Ciraolo, Strada Comunale per S. Giovannello, Contrada Baglio, Villaggio Santo. Il transito veicolare nei tratti di strada interessati dagli scavi sarà regolato con l’ausilio di movieri e quello pedonale, con particolare riguardo alle persone disabili, dovrà essere garantito, in sicurezza, realizzando idonea segnaletica stradale di indirizzamento per i pedoni.