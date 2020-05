Messina: consegnate oggi alla Protezione Civile 65.000 mascherine chirurgiche

22 Maggio 2020 19:40

Messina, l’Amministrazione comunale in origine aveva preventivato l’acquisto di uno stock complessivo di 500.000 mascherine

Presente l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, nella sede del COC oggi sono state fornite dalla ditta Toro al personale comunale di Protezione Civile sessantacinquemila mascherine chirurgiche da distribuire durante la seconda fase in occasione della prossima riapertura degli uffici comunali. L’Amministrazione comunale in origine aveva preventivato l’acquisto di uno stock complessivo di 500.000 mascherine al costo di trecentomila euro più IVA. Condizioni economiche più che vantaggiose, anche in considerazione del fatto che nel periodo in questione le mascherine avevano un prezzo di mercato più elevato. La fornitura delle 65.000 mascherine si conclude oggi. La fornitura ha avuto un costo di €39.000,00 più Iva di cui il 65 % dell’importo è stato pagato in acconto e il rimanente 35% verrà pagato a saldo ad avvenuta consegna. “Con la recente pubblicazione del Decreto Rilancio – dichiara l’Assessore Minutoli – le prossime eventuali forniture risulteranno ancora più vantaggiose in quanto l’IVA sulle mascherine è stata azzerata. L’arrivo di oggi conclude questo primo approvvigionamento necessario ad affrontare le esigenze del Comune per i prossimi mesi.