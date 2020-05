Messina riparte: oggi riaprono cimiteri e ville

8 Maggio 2020 11:38

A Messina riaprono ville e cimiteri: decine di cittadini in fila davanti ai cancelli del Gran Camposanto

Messina riparte. Questa mattina hanno riaperto cimiteri e ville comunali. Già dalle 8 do stamattina decine di cittadini hanno preso d’assalto i cancelli del Gran Camposanto in attesa del proprio turno. Gli accessi sono scaglionati secondo ordine alfabetico e fasce orarie ed è compito dei custodi, coadiuvati dai volontari della Protezione Civile, garantire l’ordine e che si evitino assembramenti. Diverse le disposizioni per l’accesso alle ville comunali: le l’accesso è libero e la permanenza massima prevista è di due ore. Le aree gioco per bambini sono interdette.