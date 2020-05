Messina, da oggi riaprono cimiteri: si entra in ordine alfabetico, ecco gli orari e le regole di accesso

8 Maggio 2020 16:33

Da oggi la riapertura del Gran Camposanto e dei Cimiteri suburbani di Messina: gli orari e le regole di accesso disposte per gruppi alfabetici

Riapertura dei Cimiteri avvenuta puntualmente questa mattina. Normale l’affluenza al Gran Camposanto e nei Cimiteri suburbani. Si è registrata una piccola “calca” all’apertura del cancello principale del Gran Camposanto nonostante l’invito del personale preposto a rispettare le distanze.

In linea di massima, non si sono verificati assembramenti grazie alla collaborazione dei cittadini, molto gradita dal personale preposto ai controlli, poiché è riuscito a svolgere il proprio ruolo in assoluta tranquillità.

La presenza della Polizia Municipale e dei volontari della Protezione Civile hanno contribuito a snellire le operazioni di accesso e di verifica ad ogni cambio turno.

Agevolati anche i cittadini delle fasce più deboli, puntualmente assistiti dal personale della Messina Social City che ha provveduto a garantire la navetta all’interno del Gran Camposanto. “Ho voluto presenziare per verificare la situazione agli ingressi – ha sottolineato l’Assessore Massimiliano Minutoli – e per l’ottimo servizio riscontrato ringrazio il personale cimiteriale, le maestranze dell’Amam al lavoro unitamente alla Messinaservizi Bene Comune e ai volontari delle Associazioni di Protezione Civile”.

A seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 144 del 7 maggio 2020 è stata disposta l’apertura del Gran Camposanto e dei Cimiteri suburbani di Pace, Granatari, Faro Superiore, Castanea, Salice, Gesso, Massa Santa Lucia, Cumia, San Filippo, Larderia, Giampilieri (Molino), Santa Margherita, San Paolo Briga, Mili San Marco e Pezzolo. L’accesso ai visitatori è disciplinato secondo un ordine alfabetico. Tenuto conto dell’effettivo numero di cittadini iscritti alle liste dell’anagrafe comunale in modo da suddividerli in gruppi di uguale consistenza numerica ed evitare il rischio di eventuali assembramenti, il Sindaco Cateno De Luca con successiva ordinanza n. 146 del 7 maggio 2020, ha disposto ai fini dell’ individuazione della lettera alfabetica per l’accesso ai Cimiteri, le seguenti regole:

– in caso di nucleo familiare, si terrà in considerazione la prima lettera del cognome del capofamiglia;

– in caso di accesso di persona accompagnata si terrà in considerazione la prima lettera del cognome della persona accompagnata.

Inoltre, domenica 10, ricorrenza della Festa della Mamma, per la quale è previsto un notevole afflusso di visitatori e per la protratta sospensione dell’orario di chiusura dei Cimiteri, oggi, venerdì 8, domani sabato 9 e domenica 10, sono stati rimodulati i gruppi alfabetici secondo il seguente ordine:

Oggi, l’accesso è stato effettuato, nella fascia oraria 8-9.30, con il gruppo alfabetico A B D E F G; dalle 9.30 alle 11, con le lettere C H I J K L M N O; dalle 11 alle 12.30, le lettere P Q R S T U V W X Y Z.

Domani, sabato 9, si procederà come oggi, dalle 8 alle 9.30, il gruppo alfabetico A B D E F G; dalle 9.30 alle 11, le lettere, C H I J K L M N O, dalle 11 alle 12.30, le lettere P Q R S T U V W X Y Z.

Domenica 10, dalle 8 alle 10, il gruppo alfabetico A B C; dalle 10 alle 12, le lettere D E F G H I; dalle 12 alle 14, le lettere J K L M N O P; dalle 14 alle 16, le lettere Q R S T U V W X Y Z.

Sempre domenica, all’interno dei Cimiteri sarà presente personale della Protezione Civile e delle Associazioni di volontariato per fornire informazioni sulle condizioni di affollamento dei singoli luoghi, per raccomandare il necessario distanziamento interpersonale e per vigilare sul rispetto delle norme sanitarie. Inoltre relativamente al Gran Camposanto nelle giornate di oggi, domani e domenica non sarà consentito l’ingresso ai mezzi in possesso di pass. L’accesso alle persone con disabilità verrà assicurato mediante mezzi di trasporto presenti all’ingresso centrale. Il trasporto dei visitatori all’interno del Cimitero Monumentale sarà limitato ad un massimo di 4 passeggeri muniti di mascherina e guanti. Da lunedì 11, invece gli orari di apertura dei Cimiteri saranno compresi nell’arco antimeridiano, suddiviso sempre in fasce orarie e l’accesso ai visitatori sempre per gruppi alfabetici così articolato: nella fascia oraria 8-9.30, le lettere A B D E F G; dalle 9.30 alle 11, le lettere C H I J K L M N O; e dalle 11 alle 12.30 le lettere P Q R S T U V W X Y Z. Dalla prossima settimana verrà ripristinato il permesso di accedere con la vettura munita di pass, ma rispettando sempre la fascia oraria della prima lettera del cognome.