Messina, Gioveni: “cassonetti della differenziata stracolmi, disservizio che scoraggia chi vuole fare il proprio dovere”

22 Maggio 2020 10:48

Il consigliere comunale prima della definizione del servizio di raccolta differenziata in tutta la città di Messina, chiede all’Amministrazione maggiore attenzione a questi aspetti della gestione del servizio apparentemente più marginali

“Se l’Amministrazione e MessinaServizi intendono incentivare la raccolta differenziata in città, nell’attesa che il servizio entri a pieno regime in tutte le zone, devono attivarsi per far svuotare con più frequenza gli appositi contenitori dislocati sul territorio, lasciati spesso troppo pieni, rimettendo anche quelli tolti forse troppo avventatamente”.

Così il consigliere comunale Libero Gioveni si pronuncia dopo aver ricevuto diverse lamentele su questo disservizio. “Mi giungono costantemente diverse segnalazioni di cittadini – spiega Gioveni – che lamentano questo disservizio che chiaramente scoraggia chi non vuole fare altro che il proprio dovere. Se infatti i contenitori della carta, del vetro e della plastica fossero svuotati con la stessa frequenza (o quasi) di quelli Rsu – prosegue il consigliere – di certo i cittadini volenterosi non avrebbero difficoltà a depositare nelle varie postazioni i rifiuti differenziati”.

Il consigliere comunale, quindi, prima della definizione del servizio di raccolta differenziata in tutta la città, chiede dunque all’Amministrazione maggiore attenzione a questi aspetti della gestione del servizio apparentemente più marginali, nell’importante e condivisa ottica di aumentare la percentuale della differenziata nella nostra città.