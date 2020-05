Messina: cattivi odori e vegetazione incontrollata nel canale a Ganzirri [FOTO e VIDEO]

7 Maggio 2020 10:06

Il consigliere Pergolizzi scrive al sindaco e a Messina Servizi chiedendo interventi urgenti di pulizia del canale di collegamento dei laghi di Ganzirri e Faro

“Diversi cittadini hanno segnalato il totale stato di degrado e abbandono in cui versa il canale che collega i due laghi di Ganzirri e Faro, in quanto, risultano in buona parte della loro superficie ricoperti da mucillagine, che causa la mancata ossigenazione delle acquee e cattivi odori per tutti coloro che abitano nella prossimità dello stesso” è quanto scrive il consigliere Nello Pergolizzi in una nota al sindaco e a Messina Servizi.

“I cattivi odori- sostiene il consigliere- vengono alimentati dalla moria di pesci dovute all’assenza di ossigeno causata sia dal proliferare di questa vegetazione che dall’insabbiamento dei canali e già da diversi mesi non viene effettuato alcun tipo di intervento, dando all’intera zona un’immagine di totale degrado, procurando un evidente nocumento al decoro urbano e al contesto paesaggistico”.

“I nostri concittadini hanno diritto ad avere dagli amministratori risposte chiare ed interventi tempestivi e risulta oltremodo opportuno e necessario intervenire prontamente”– pertanto il consigliere chiede di disporre, in tempi rapidi, gli opportuni interventi di pulizia dell’intera zona interessata al fine di restituirle il

giusto decoro.