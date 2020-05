Messina, biblioteca comunale e Archivio Storico: da martedì la riapertura due volte a settimana

15 Maggio 2020 14:32

Messina: da martedì 19 Maggio la Biblioteca Comunale e l’Archivio Storico riapriranno momentaneamente solo due volte a settimana ovvero nelle giornate di martedì e giovedì

Da martedì 19 la Biblioteca Comunale e l’Archivio Storico riapriranno momentaneamente solo due volte a settimana ovvero nelle giornate di martedì e giovedì secondo l’orario ordinario 9 – 13 e 15 – 16.45. Durante le prime due settimane sarà consentita solo la restituzione dei volumi presi in prestito prima della chiusura, disposta con DCPM dell’8 marzo 2020, al fine di garantire la messa in quarantena dei libri, come suggerito dall’Istituto di Patologia del libro. I libri restituiti saranno chiusi in sacchetti trasparenti e posti in un locale areato per almeno 72 ore prima di essere ricollocati. Nella fase successiva, cioè a partire dal 4 giugno, sarà possibile prendere i volumi in prestito ed iscriversi alla biblioteca sempre mantenendo le regole di distanziamento e contigentando gli ingressi al front office (max 2 per volta). È consigliabile ma non obbligatorio effettuare una preiscrizione ai servizi accedendo al forum indicato sulla pagina Facebook; prenotare i volumi da prendere in prestito attraverso e-mail, pagina Facebook, gestionale Sebina You. Dal mese di giugno sarà inoltre consentito effettuare ricerche bibliografiche, tuttavia per usufruire del servizio sarà obbligatoria la prenotazione esclusivamente via email a biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it o sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/bibliotecacomunale.tommasocannizzaro/ indicando l’argomento della ricerca e il giorno. Al momento non sarà comunque possibile usufruire della Sala Lettura e della Sezione Ragazzi ma si rimanda a successive disposizioni, che saranno tempestivamente comunicate. La biblioteca è stata sanificata lo scorso 12 maggio ed il personale e gli utenti per accedere agli spazi dovranno essere muniti di dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina). Sarà infine necessario igienizzare le mani con la soluzione disinfettante, usare la mascherina ed indossare i guanti posti all’ingresso.