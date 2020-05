Messina, autotrasportatori bloccano il porto di Tremestieri: agenti in assetto anti sommossa, file chilometriche fin in autostrada [LIVE]

26 Maggio 2020 23:20

Messina, eclatante protesta nella notte al porto di Tremestieri

Caos nella notte per i trasporti dello Stretto di Messina: gli autotrasportatori hanno bloccato il porto di Tremestieri, provocando file chilometriche di tir fin sull’autostrada Messina-Catania. Un conducente di un mezzo pesante si è posizionato di traverso e ha bloccato l’accesso agli approdi, e decine di altri autotrasportatori sono scesi dai loro camion e hanno dato vita a una protesta eclatante per i disagi che sono costretti a subire da quando sono state adottate le misure “anti-Coronavirus” con un brusco taglio delle corse dei traghetti che attraversano lo Stretto. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, in assetto anti-sommossa.