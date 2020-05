Messina, Atm: oggi attiva solo la linea Shuttle

1 Maggio 2020 09:39

Oggi a Messina è attiva solo la linea Shuttle

Per la festività di oggi, 1 Maggio, i commissari liquidatori di Atm Pietro Picciolo, Fabrizio Gemelli e Roberto Aquila e il direttore generale Natale Trischitta, quale misura di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 nella città di Messina, hanno previsto che, limitatamente alla fascia oraria dalle 06,00 alle 21,00, verrà espletato solo un servizio essenziale con attiva solo la Linea 1 Shuttle. Per effetto della disposizione dell’amministrazione Comunale le altre linee verranno soppresse e gli operatori di esercizio, oggi 1 Maggio, verranno collocati in ferie d’ufficio. La linea con partenze dai capolinea di Giampilieri Superiore o Torre Faro, avrà i seguenti orari:07,00; 08,30; 11,00; 12,30; 18,00; 19,30.