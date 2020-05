Messina: incendio doloso al complesso residenziale “Parnaso”, arrestato il responsabile

20 Maggio 2020 16:49

Messina: arrestato l’autore di un incendio doloso perpetrato l’estate scorsa presso il complesso residenziale “Parnaso”

Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica di Messina, nei confronti di un 52enne ritenuto responsabile del reato di incendio aggravato di 4 motocicli e un’autovettura, commesso la notte del 22 agosto 2019, all’interno di un’autorimessa di pertinenza di una palazzina del complesso residenziale “Parnaso”, sito a Messina in via Panoramica dello Stretto.

L’uomo, ex militare dei Carabinieri, congedato dall’Arma per gravi motivi disciplinari, è gravemente indiziato di avere commesso l’azione criminosa con il fine di danneggiare il ciclomotore di proprietà di un Ufficiale dell’Arma, all’epoca residente nel citato complesso residenziale, il quale aveva condotto un’indagine nei suoi confronti, delegata dalla Procura della Repubblica di Barcellona. L’arrestato è stato condotto presso il Carcere di Messina.