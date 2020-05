Messina: approvato il Regolamento per gli acquisti verdi

28 Maggio 2020 17:20

Messina: l’atto è stato firmato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano, ing. Santi Trovato

Il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano di Messina, ing. Santi Trovato, con propria delibera n. 5 del 28.05.2020, ha approvato il Regolamento per gli acquisti verdi per la fornitura di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori con Criteri Ambientali Minimi, proposto dalla V Direzione “Ambiente e Pianificazione”.

Il Regolamento, previsto dalla normativa, conferma l’impegno dell’Ente ad adottare azioni di sensibilizzazione per porre in essere strategie di sviluppo sostenibile orientando le scelte di acquisti su beni e servizi che presentino il minore impatto ambientale secondo i C.A.M. (Criteri Minimi Ambientali) decretati dal Ministero dell’Ambiente. Il Commissario Straordinario di Palazzo dei Leoni, ing. Santi Trovato, ha espresso un particolare apprezzamento al Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina, avv. Maria Angela Caponetti, per l’istituzione del gruppo di lavoro interno che, sulla base della normativa attinente al Green Public Procurement, ha validamente elaborato il Regolamento oggi adottato.