Messina, accordo tra Unime e Autorità Portuale dello Stretto. D’Uva e Floridia (M5S): “collaborazione proficua”

28 Maggio 2020 14:20

“L’accordo siglato tra l’Università di Messina e l’Autorità Portuale dello Stretto conferma, ancora una volta, quanto sia stato fondamentale combattere per riuscire ad istituire un’AP ad hoc per l’area dello Stretto ed evitare accorpamenti con altre realtà. Questo ha consentito, ad esempio, l’instaurazione di una collaborazione certamente proficua sia per l’Autorità che governa le aree portuali sia per l’UNIME che così ha anche la possibilità di potenziare questo know how specifico e offrirlo agli studenti”. Così i Portavoce messinesi del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva e Barbara Floridia.