Messina, a Palazzo Zanca sventola la bandiera della Croce Rossa

8 Maggio 2020 16:17

Oggi è la Giornata Mondiale della Croce Rossa. Consegnata la bandiera al Vice Sindaco di Messina Mondello

Il Vice Sindaco Ing. Salvatore Mondello, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, oggi nel Palazzo Municipale ha ricevuto una delegazione di volontari, che hanno consegnato la loro bandiera affinché venisse esposta a Palazzo Zanca per una settimana. La Croce Rossa, che opera in maniera incessante in città a favore dei bisognosi ed ancora di più in questo difficile momento di emergenza sanitaria, è stata a fianco dell’Amministrazione comunale con cui continua a lavorare in stretta sinergia, in particolar modo con l’Assessore Alessandra Calafiore. Il Vice Sindaco Mondello ha dichiarato che esporre la bandiera della Croce Rossa “è motivo di orgoglio per l’Amministrazione, riconoscendo il lavoro dei numerosi volontari che operano h24 a favore dei più deboli”.