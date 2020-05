Meloni si scaglia contro Pd e M5S: “mentre gli italiani ancora aspettano la cassa integrazione, la loro priorità è fare una legge elettorale per fare inciuci”

27 Maggio 2020 16:11

“Mentre gli italiani ancora aspettano la cassa integrazione e migliaia di aziende rischiano di chiudere, la priorità di Pd e M5S è fare una legge elettorale per garantire l’ingovernabilità e continuare con gli inciuci per stare al potere”. E’ quanto scrive Giorgia Meloni, leader Fdi, su Facebook, in riferimento ai lavori della commissione Affari costituzionali della Camera. “Quello che Pd e M5S vogliono fare –sottolinea Meloni in un video –è andare divisi alle elezioni con una legge proporzionale e poi fare gli inciuci di palazzo per fare governi che non portano da nessuna parte. Penso che sia scandaloso che la classe politica in un momento come questo si occupi di legge elettorale e che lo faccia per tentare di mantenere in sella partiti moribondi. E spero che quando le elezioni arriveranno gli italiani la faranno pagare a queste persone”.