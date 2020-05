Aria d’estate e granita siciliana per Marica Pellegrinelli: lo scatto sensuale dell’attrice lombarda fa impazzire i social [FOTO]

31 Maggio 2020 14:53

Shooting fotografico in Sicilia per Marica Pellegrinelli: lo scatto dell’attrice bergamasca con lo spettacolare sfondo di Panarea

E’ già estate per la bellissima Marica Pellegrinelli. Protagonista di un tour fotografico in Sicilia, si è lasciata immortalare a Panarea, in costume da bagno, di fronte allo splendido panorama delle Isole Eolie e ad un tavolino pieno di granite e “brioche con il tuppo”. La modella e attrice bergamasca, ex compagna di Eros Ramazzotti, si è trasferita qualche giorno appunto per lavoro. E’ stata al Giardino Bellini di Catania e sull’ingresso nell’Isola, ancora in tempi di lockdown, la modella di origini bergamasche ha precisato di aver superato il test sierologico, così come il resto della troupe che l’accompagna.

