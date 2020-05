Reggio Calabria: torna in giunta del Senato la richiesta di domiciliari per il senatore Siclari

19 Maggio 2020 11:59

Si riunisce per la prima volta dopo dopo il lockdown da Coronavirus, la Giunta per le immunità e le autorizzazioni a procedere del Senato. Oltre i casi Cesaro-Pentangelo, oggi la Giunta si occupa della questione relativa al senatore azzurro Marco Siclari sul quale pende una richiesta di domiciliari da parte della Dda di Reggio Calabria, che ha chiesto per lui la misura nell’ambito dell’inchiesta Eyphemos. Siclari viene audito, in questi minuti, dall’organismo, per replicare alle accuse di scambio elettorale politico-mafioso.