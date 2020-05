Maltempo: polizia Milano salva uomo intrappolato in sottopasso

15 Maggio 2020 21:08

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – La polizia di Milano durante il nubifragio che questa notte ha colpito la città ha salvato un uomo di 66 anni intrappolato all’interno del proprio furgone nel sottopasso allagato di viale Sarca.

L’uomo, intorno alle 4, stava andando al lavoro ed è stato notato da una volante del commissariato Greco Turro: gli agenti hanno raggiunto il veicolo a piedi, con l’acqua già a 120 centimetri.

Mentre si avvicinavano, hanno sentito le invocazioni d’aiuto dell’uomo e hanno allertato la Centrale Operativa che ha inviato altri due equipaggi in ausilio. Dopo aver aperto le portiere, lo hanno tratto in salvo ‘caricandolo” sulle spalle per attraversare il torrente d’acqua che si era creato.