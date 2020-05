Maltempo, allerta meteo in Calabria e Sicilia: le MAPPE ed i BOLLETTINI della Protezione Civile

29 Maggio 2020 22:28

Maltempo, allerta meteo gialla su tutto il Sud per temporali e rischio idrogeologico: mappe e bollettini della Protezione Civile

Allerta Meteo – Per la giornata di domani, allerta gialla in gran parte del sud Italia. L’ultimo bollettino della Protezione Civile evidenzia criticità per rischio idraulico in Calabria segnalando temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Allerta gialla anche per rischio idrogeologico in Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia. Per quanto riguarda la Basilicata la Protezione Civile segnala che per l’area della frana di Pomarico i livelli di allerta previsionali vanno incrementati di un ordine, per quell’area il livello di allerta corrispondente è arancione. Per la Regione Campania le criticità sono da intendersi a decorre dalle ore 18 di oggi.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale del 29 maggio 2020